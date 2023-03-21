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11:17, 21 марта 2023Бывший СССР

Лукашенко рассказал об изъятом в Гродно арсенале оружия

Президент Белоруссии Лукашенко: спецслужбы изъяли в Гродно арсенал оружия для терактов
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спецслужбы республики изъяли в Гродно арсенал оружия, который предназначался для терактов. Его слова с совещания по вопросам деятельности органов силового блока передает БЕЛТА.

«Спецслужбы сработали блестяще. Изъят целый арсенал оружия и взрывчатки, предназначавшийся для громких терактов в отношении граждан, должностных лиц государственных органов», — рассказал он.

Глава государства отметил, что в такой острой ситуации, когда террористы применяли гранаты и стрелковое оружие в ограниченном пространстве, не погиб ни один белорусский военный группы «Альфа». По его словам, была проделана хорошая работа. Лукашенко подчеркнул, что в Гродно также нейтрализовали заброшенного в Белоруссию иностранного террориста, планы которого задокументировали.

Ранее белорусский Комитет государственной безопасности (КГБ) раскрыл систему вербовки граждан для совершения терактов в других странах. Как утверждает замначальника следственного управления КГБ Константин Бычек, также были установлены организации прикрытия, которые использовались для их подготовки и обучения.

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Кристина Есикова
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