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18:54, 7 марта 2023Бывший СССР

В Белоруссии раскрыли систему вербовки Украиной граждан для совершения терактов

КГБ Белоруссии: раскрыта система вербовки Украиной граждан для совершения терактов

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии раскрыл систему вербовки граждан для совершения терактов в других странах. Об этом пишет БелТА.

По словам замначальника следственного управления КГБ Константина Бычека, также были установлены организации прикрытия, которые использовались для их подготовки и обучения.

«Изучена тактика применения взрывчатых веществ, механизмы коммуникации и управления агентурой, вскрыты и ликвидированы каналы эвакуации агента», — рассказал он.

Кроме того, первичные следственные действия позволили сделать вывод, что в подготовке террористического акта были задействованы агентуры спецслужб Польши из числа так называемых беглых белорусов.

Ранее стало известно, что организатором диверсии против самолета дальнего радиолокационного обнаружения ВКС России А-50 на аэродроме Мачулищи оказался гражданин Украины Николай Швец. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что всего по делу о теракте задержаны более 20 человек.

Впервые об атаке на А-50 стало известно 26 февраля, когда белорусская оппозиционная организация BYPOL выложила фотографии самолета. Ее представители заявили, что сумели повредить самолет с помощью беспилотного аппарата, а позже — сбежать за рубеж.

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Варвара Кошечкина
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