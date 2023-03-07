Стало известно имя организатора диверсии на белорусском аэродроме
Организатором диверсии против самолета дальнего радиолокационного обнаружения ВКС России А-50 на аэродроме Мачулищи оказался гражданин Украины Николай Швец. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы допроса белорусских спецслужб.
Как стало известно силовикам, украинец попал в республику через территорию России. На допросе он сам назвал свои имя и фамилию.
Также Швец признался, что использовал для атаки на самолет два беспилотника.
Впервые об атаке на А-50 стало известно 26 февраля, когда белорусский оппозиционный ресурс BYPOL выложил фотографии самолета. Его представители заявили, что сумели повредить самолет с помощью беспилотного аппарата, а позже — сбежать за рубеж.
Во вторник, 7 марта, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что всего по делу о теракте в Мачулищах задержаны более 20 человек.