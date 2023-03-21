На дне океана обнаружили волны тепла

Nature Communications: на дне океана обнаружили губительные для рыбы волны тепла

Ученые NOAA использовали данные наблюдений и компьютерных моделей и подтвердили существование волн тепла на дне океана, которые могут быть губительными для рыболовного промысла. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Из-за относительной нехватки данных о температуре придонной воды ученые использовали метод реанализа, который заключается в использовании имеющихся наблюдений и компьютерных моделей, имитирующих океанские течения и влияние атмосферы, чтобы заполнить пробелы в данных. Хотя метод реанализа существует давно, только сейчас модели стали достаточно точными, чтобы в деталях воспроизвести такие особенности океана, как температура дна вблизи побережья.

Исследовательская группа обнаружила, что на континентальных шельфах вокруг Северной Америки донные морские волны тепла, как правило, сохраняются дольше, чем их поверхностные аналоги, и могут быть более выраженными, чем в вышележащих слоях. Придонные и поверхностные морские волны тепла могут возникать одновременно в одном и том же месте, особенно в мелководных районах, где смешиваются поверхностные и придонные воды.

Придонные морские волны тепла также могут возникать при незначительных признаках потепления на поверхности или вообще без них, приводя к важным последствиям для рыбного и другого промысла.

Согласно исследованию 2021 года, в 2015 году вредоносное цветение водорослей у западного побережья США, вызванное морской волной тепла, привело к закрытию промыслов моллюсков, что обошлось экономике более чем в 185 миллионов долларов. Численность трески снизилась на 71 процент в период с 2015 по 2017 год. Необычно высокая температура придонной воды также была связана с обесцвечиванием кораллов и последующим сокращением численности рифовых рыб, падением в выживаемости молоди атлантической трески и исчезновением прибрежных популяций омаров в южной части Новой Англии.