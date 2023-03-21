Сообщение о необязательной плате за капремонт в России оказалось недостоверным

Информация о необязательной плате за капитальный ремонт в России оказалась недостоверной

На личных страницах пользователей социальных сетей распространилось сообщение о том, что плата за капитальный ремонт для собственников жилья не является обязательной. Однако эта информация оказалась недостоверной.

Россияне в своих постах ссылались на определение Верховного суда № А 57-АПГ-2П от 04 июня 2014 года, однако неверно интерпретировали его содержание. Собственников ввел в заблуждение следующий фрагмент текста документа: «...Оспариваемый закон не нарушает прав и законных интересов заявителя, поскольку не устанавливается обязанность собственников помещений многоквартирных домов по уплате взносов на капитальный ремонт».

Определение с таким номером действительно есть, но оно вынесено по итогам рассмотрения апелляционной жалобы на решение Белгородского областного суда от 10 февраля 2014 года по делу № 3-3/2014, которым было отказано в удовлетворении требований о признании закона Белгородской области от 31 января 2013 года «О создании системы финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Белгородской области» противоречащим федеральному законодательству.

Оспариваемый в Верховном суде России закон не устанавливал обязанность собственников помещений по уплате взносов на капитальный ремонт. Принятие этого документа было направлено на регулирование создания и деятельности регионального оператора.

Кроме того, согласно статье 169 Жилищного кодекса России, собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Взносы на капитальный ремонт не уплачиваются собственниками только в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, и в случае изъятия для государственных или муниципальных нужд земельного участка, на котором расположены дома, и изъятии каждого жилого помещения в них.

Стоит также отметить, что аналогичные публикации появлялись в социальных сетях еще несколько лет назад.

Информация о том, что плата за капитальный ремонт якобы необязательна, не получила распространение в СМИ, но была растиражирована в социальных сетях на личных страницах пользователей.

