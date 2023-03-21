Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 21 марта

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на вторник, 21 марта. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны России

За сутки Украина на купянском направлении потеряла до 80 военнослужащих, на краснолиманском — до 95, на донецком — до 160, на херсонском — более 40, на южнодонецком и запорожском — около 30. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 31 беспилотник и перехватили три снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В Донецкой народной республике (ДНР) удалось сбить украинский самолет Су-25.

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 403 самолета, 223 вертолета, 3502 беспилотных летательных аппарата, 414 зенитных ракетных комплексов, 8363 танка и других боевых бронированных машин. Кроме того, ликвидировано 9039 единиц специальной военной автомобильной техники.