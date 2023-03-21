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14:46, 21 марта 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 21 марта
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на вторник, 21 марта. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны России

За сутки Украина на купянском направлении потеряла до 80 военнослужащих, на краснолиманском — до 95, на донецком — до 160, на херсонском — более 40, на южнодонецком и запорожском — около 30. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 31 беспилотник и перехватили три снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В Донецкой народной республике (ДНР) удалось сбить украинский самолет Су-25.

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 403 самолета, 223 вертолета, 3502 беспилотных летательных аппарата, 414 зенитных ракетных комплексов, 8363 танка и других боевых бронированных машин. Кроме того, ликвидировано 9039 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Анастасия Шейкина
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