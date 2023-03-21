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10:45, 21 марта 2023Россия

Два российских экс-чиновника провалились под лед и погибли на Волге

Ni Mash: два экс-чиновника из Владимирской области провалились под лед и погибли на Волге

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Два экс-чиновника из Владимирской области погибли, провалившись под лед на реке Волге. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Мужчины и их приятель отдыхали у реки недалеко от поселка Васильсурск в Нижегородской области и решили прокатиться по поверхности водоема на мотобуксире с прицепом. Один из бывших чиновников выпал из кузова, после чего лед под ним треснул и он исчез под водой. Приятели россиянина бросились ему на помощь, но провалились вслед за ним.

Крики мужчин услышали рыбаки. К моменту, когда они добрались до пострадавших, на поверхности реки обнаружили только одного из приятелей — в состоянии комы и с переохлаждением его доставили в Воротынскую больницу.

Тело мужчины, провалившегося под лед первым, было найдено на следующий день. Еще одного экс-чиновника продолжают искать. Известно, что один из погибших был бывшим председателем избирательной комиссии в городе Радужном под Владимиром, а другой занимал пост директора местного спортивно-досугового центра для молодежи — по данным канала, в прошлом году его осудили за причинение имущественного ущерба в размере двух миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в реке Волге обнаружили тело основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова. Компания из десяти человек гуляла по льду в селе Диево-Городище, пятеро из них провалились под лед, выбраться смогли только двое.

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Варвара Родикова
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