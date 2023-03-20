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16:37, 20 марта 2023Культура

Гибель провалившегося под лед основателя группы Cream Soda подтвердили

В Ярославской области подтвердили гибель утонувшего сооснователя Cream Soda Свиргунова

Кадр: «За стеклом» / YouTube

Гибель провалившегося под лед основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова подтвердили в экстренных службах Ярославской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, обнаруженное в Волге тело 34-летнего музыканта было опознано. О судьбе брата артиста Романа Свиргунова и его друга Георгия Киселева, которые вместе с основателем коллектива провалились под лед, пока неизвестно.

О пропаже Дмитрия Свиргунова стало известно 20 марта. Сообщалось, что компания из десяти человек гуляла по льду в селе Диево-Городище. Пять человек провалились под лед, но выбраться смогли лишь двое — 27-летний Аристарх Ухтомский и Валерия Дерман. Позже Ухтомский скончался в машине скорой помощи. Трое — Дмитрий Свиргунов, его брат Роман Свиргунов и друг Георгий Киселев — числились пропавшими без вести.

Ранее представители группы поделились подробностями случившегося.

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Анастасия Астахова
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