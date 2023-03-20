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14:38, 20 марта 2023Культура

Появились подробности пропажи провалившегося под лед основателя Cream Soda

Основатель группы Cream Soda Свиргунов провалился под лед, водолазы занялись его поиском

Фото: @dimanova

Появились подробности пропажи провалившегося под лед основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова. Об этом сообщили представители музыкального коллектива в разговоре с телеканалом «360».

«История, случившаяся этой ночью под Ярославлем, произошла с нашим Димой Нова (основателем группы Дмитрием Свиргуновым — прим. "Ленты.ру"). В компании друзей он вышел на лед и провалился под него», — поведали в группе.

Представители Cream Soda добавили, что вместе с 34-летним артистом под лед провалились его брат Роман и их друг. Сейчас поисками пропавших занимаются водолазы. В коллективе отметили, что поделятся информацией, как только получат данные от МЧС.

О пропаже основателя Cream Soda стало известно 20 марта. Сообщалось, что компания из десяти человека гуляла по льду в селе Диево-Городище. Пять человек провалились под лед, но выбраться смогли лишь двое — 27-летний Аристарх Ухтомский и Валерия Дерман. Мужчина скончался в машине скорой помощи. Трое — Дмитрий Свиргунов, Роман Свиргунов и Георгий Киселев числятся пропавшими без вести.

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Анастасия Астахова
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