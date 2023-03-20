Появились подробности пропажи провалившегося под лед основателя Cream Soda

Основатель группы Cream Soda Свиргунов провалился под лед, водолазы занялись его поиском

Появились подробности пропажи провалившегося под лед основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова. Об этом сообщили представители музыкального коллектива в разговоре с телеканалом «360».

«История, случившаяся этой ночью под Ярославлем, произошла с нашим Димой Нова (основателем группы Дмитрием Свиргуновым — прим. "Ленты.ру"). В компании друзей он вышел на лед и провалился под него», — поведали в группе.

Представители Cream Soda добавили, что вместе с 34-летним артистом под лед провалились его брат Роман и их друг. Сейчас поисками пропавших занимаются водолазы. В коллективе отметили, что поделятся информацией, как только получат данные от МЧС.

О пропаже основателя Cream Soda стало известно 20 марта. Сообщалось, что компания из десяти человека гуляла по льду в селе Диево-Городище. Пять человек провалились под лед, но выбраться смогли лишь двое — 27-летний Аристарх Ухтомский и Валерия Дерман. Мужчина скончался в машине скорой помощи. Трое — Дмитрий Свиргунов, Роман Свиргунов и Георгий Киселев числятся пропавшими без вести.