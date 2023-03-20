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14:21, 20 марта 2023Культура

Появились сообщения о пропаже основателя Cream Soda

76.ru: основатель Cream Soda Свиргунов пропал в Ярославской области

Фото: @dimanova

Сооснователь группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов вместе с братом и другом пропал в Ярославской области. Об этом сообщает 76.ru.

По данным источника издания в правоохранительных органах, компания из десяти человек гуляла по льду в селе Диево-Городище ночью 20 марта. Пять человек провалились под лед, но выбраться смогли лишь двое — 27-летний Аристарх Ухтомский и Валерия Дерман. Мужчина скончался в машине скорой помощи.

Трое — Дмитрий Свиргунов, Роман Свиргунов и Георгий Киселев — числятся пропавшими без вести.

Уточняется, что компания праздновала в Некрасовском районе день рождения самого Дмитрия, который был 11 марта. В Диево-Городище находится фамильный дом Свиргунова.

Официальной информации о произошедшем в настоящий момент нет.

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Варвара Кошечкина
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