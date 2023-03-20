Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:14, 20 марта 2023Культура

Тело основателя группы Cream Soda обнаружили в Волге

Shot: тело основателя группы Cream Soda Свиргунова обнаружили в Волге

Фото: Прокуратура Ярославской области

По предварительным данным, тело основателя группы Ceam Soda Дмитрия Свиргунова обнаружили в Волге. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным портала, в ближайшее время начнется процесс опознания 34-летнего музыканта.

О пропаже основателя Cream Soda стало известно 20 марта. Сообщалось, что компания из десяти человек гуляла по льду в селе Диево-Городище. Пять человек провалились под лед, но выбраться смогли лишь двое — 27-летний Аристарх Ухтомский и Валерия Дерман. Мужчина скончался в машине скорой помощи. Трое — Дмитрий Свиргунов, его брат Роман Свиргунов, а также друг Георгий Киселев — числились пропавшими без вести.

Поиски оставшихся пропавших продолжаются.

Ранее представители группы поделились подробностями случившегося.

Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Тело основателя группы Cream Soda обнаружили в Волге
Раскрыты подробности «самого народного шоу» российского ТВ
МИД признал отсутствие прогресса по выполнению российской части зерновой сделки
В ВСУ допустили превращение Авдеевки в Артемовск
ВСУ обстреляли окрестности двух российских приграничных сел
Российский пенсионер заживо сгорел в своей квартире из-за непотушенной сигареты
Лавров обвинил Запад в спонсировании цветных революций на Южном Кавказе
В ДНР рассказали об отбитых контратаках украинской армии
Более четверти российских работодателей приготовились к сокращениям
В офисе Зеленского отказали иерархам УПЦ во встрече
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.