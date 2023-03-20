Тело основателя группы Cream Soda обнаружили в Волге

Shot: тело основателя группы Cream Soda Свиргунова обнаружили в Волге

По предварительным данным, тело основателя группы Ceam Soda Дмитрия Свиргунова обнаружили в Волге. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным портала, в ближайшее время начнется процесс опознания 34-летнего музыканта.

О пропаже основателя Cream Soda стало известно 20 марта. Сообщалось, что компания из десяти человек гуляла по льду в селе Диево-Городище. Пять человек провалились под лед, но выбраться смогли лишь двое — 27-летний Аристарх Ухтомский и Валерия Дерман. Мужчина скончался в машине скорой помощи. Трое — Дмитрий Свиргунов, его брат Роман Свиргунов, а также друг Георгий Киселев — числились пропавшими без вести.

Поиски оставшихся пропавших продолжаются.

Ранее представители группы поделились подробностями случившегося.