Экс-аналитик ЦРУ Биб: Байден может попасть в украинскую ловушку, угрожающую авторитету США

Бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб считает указал на признаки, говорящие о том, что президент США Джо Байден рискует попасть в украинскую ловушку, которая может пошатнуть авторитет Вашингтона на международной арене. Своим мнением он поделился в статье для Responsible Statecraft.

Биб перечислил три важных фактора, которые определяют перспективы конфликта на Украине, каждый из которых влияет на другие и дополняет их. «Вместе они могут создать динамику, которая значительно ограничит способность администрации Байдена направлять события к желаемым результатам», — заявил он.

Во-первых, это развитие событий на поле боя. По словам экс-аналитика, ВСУ находятся на грани поражения под Артемовском (украинское название — Бахмут), что ставит под сомнение дальнейшее продолжение украинской кампании.

Во-вторы, это внутренняя политика Соединенных Штатов. Дело в том, что в последние месяцы общественное мнение американцев о конфликте становится все более поляризованным, а республиканцы все чаще ставят под сомнение военные цели США и степень американской поддержки Украины.

В-третьих, Биб выразил обеспокоенность из-за возможности Китая выступить в качестве посредника в конфликте на Украине. Это, по его мнению, пошатнет авторитет США на международной арене. При этом он считает, что администрации Байдена еще не поздно найти выход из этой потенциальной ловушки, ускорив переговоры с Россией.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин раскрыл запасной план США на Украине. По его мнению, в качестве резервного варианта по российско-украинскому конфликту Соединенные Штаты могут рассматривать территориальные уступки в пользу России.