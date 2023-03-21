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20:37, 21 марта 2023Мир

Высокопоставленный генерал армии США оценил шансы ВСУ на контрнаступление

Генерал армии США Милли: ВСУ будет очень сложно вытеснить российские войска в 2023 году
СюжетМинобороны:

Фото: Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) будет очень сложно вытеснить российские войска в 2023 году в ходе запланированного контрнаступления. Об этом заявил глава комитета начальников штабов Пентагона генерал армии США Марк Милли, сообщает Politico.

«Это будет очень сложная задача, если не невозможная, то чрезвычайно трудная. И в мире вероятностей, я не думаю, что она высока», — заявил высокопоставленный военный. Он отметил, что пока не видит признаков «перехода конфликта в состояние замороженного».

Ранее офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный скрывает от Минобороны США реальные потери, которые несет Киев в ходе российской спецоперации. Он отметил, что подобные действия Киева объясняются тем, что украинские власти опасаются лишиться поддержки Вашингтона в случае, если тот узнает о реальном катастрофическом положении ВСУ.

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Виктория Кондратьева
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