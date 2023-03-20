Бывший американский разведчик уличил главкома ВСУ в попытке обмануть США

Экс-разведчик Риттер заявил о попытках главкома ВСУ Залужного скрыть от США потери Киева

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный скрывает от Минобороны США реальные потери, которые несет Киев в ходе российской спецоперации. В попытке обмануть Вашингтон главкома уличил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью журналисту Стефану Гарднеру, которое доступно на YouTube.

По словам бывшего американского разведчика, Залужный намеренно занижает потери украинской армии, общаясь с министром обороны США Ллойдом Остином. «Это обман. И Остин понимает это», — заявил Риттер.

Он отметил, что подобные действия Киева объясняются тем, что украинские власти опасаются лишиться поддержки Вашингтона в случае, если тот узнает о реальном катастрофическом положении ВСУ. Как пояснил Риттер, многие украинские военные числятся пропавшими без вести, а не погибшими, в результате чего не попадают в отчеты о потерях, которые Киев предоставляет Вашингтону.

Ранее в марте Риттер предрек украинской армии скорое поражение. По его словам, у украинских подразделений не получится вклиниться в мощные оборонительные рубежи российских войск и ВСУ понесут «ужасающие потери» при наступательных действиях.