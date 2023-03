Экс-разведчик США Риттер: ВСУ скоро потерпят поражение и потеряют сотни тысяч человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) скоро потерпят поражение. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.

«Каждый украинец, который сейчас находится на поле боя, погибнет, будет ранен или пленен в ближайшие месяцы. Речь идет о сотнях тысяч человек. Такова их судьба», — сказал экс-разведчик.

По его словам, у украинских подразделений не получится вклиниться в мощные оборонительные рубежи российских войск, и ВСУ понесут «ужасающие потери» при наступательных действиях. Он подчеркнул, что поражение Киева будет очевидным уже этим летом с исчерпанием боеприпасов и потерями в живой силе.

Ранее глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что украинские военные потеряли под Артемовском (украинское название — Бахмут) до 11 тысяч человек убитыми.