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18:32, 14 марта 2023Мир

В США заявили о скором поражении ВСУ

Экс-разведчик США Риттер: ВСУ скоро потерпят поражение и потеряют сотни тысяч человек

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) скоро потерпят поражение. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.

«Каждый украинец, который сейчас находится на поле боя, погибнет, будет ранен или пленен в ближайшие месяцы. Речь идет о сотнях тысяч человек. Такова их судьба», — сказал экс-разведчик.

По его словам, у украинских подразделений не получится вклиниться в мощные оборонительные рубежи российских войск, и ВСУ понесут «ужасающие потери» при наступательных действиях. Он подчеркнул, что поражение Киева будет очевидным уже этим летом с исчерпанием боеприпасов и потерями в живой силе.

Ранее глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что украинские военные потеряли под Артемовском (украинское название — Бахмут) до 11 тысяч человек убитыми.

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Виктория Кондратьева
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