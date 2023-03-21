Турист снял на видео номер с унитазом у изголовья кровати и стал звездой в сети

Китайский турист показал на видео обстановку номера в Чжэнчжоу с унитазом у кровати

Китайский блогер показал на видео крошечный номер в отеле Чжэнчжоу и прославился в сети. На вирусный ролик обратил внимание Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Турист снял обстановку в номере отеля, ночь в котором обходится в 60 юаней (672 рубля). Так, в маленькой комнате поместились кровать, раковина и унитаз — при этом последний находится в 10 сантиметрах от изголовья постели. На видео мужчина, ставший звездой в сети, показал, что может умыться сразу после пробуждения, даже не вставая со спального места.

Кроме того, в номере есть окно с подоконником, где стоит небольшой чайник, а над раковиной — маленькое зеркало. Помимо этого, на стене висит полотенцесушитель и кондиционер. Для вещей гостя предусмотрено несколько крючков, а также имеется розетка.