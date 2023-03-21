В российском регионе грузовик обрушил пешеходный мост

На ЕКАД из-за открытого кузова грузовика обрушился и упал на дорогу пешеходный мост

На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) грузовой автомобиль, у которого открылся кузов, обрушил пешеходный мост. Об этом сообщили в областном ГИБДД, пишет Ura.ru.

В Госавтоинспекции уточнили, что пешеходный мост обрушил грузовик Skania. В результате мост сошел с опор и упал на проезжую часть. В момент, когда произошло обрушение, на мосту никого не было.

Водитель грузовика пострадал — его доставили в городскую клиническую больницу. Из-за аварии движение автомобилей на ЕКАД в обе стороны было ограничено, водителей призывали объезжать аварийный участок дороги.

Ранее в Кировском районе Приморья обрушился мост на трассе через реку Малая Березовка. Мост рухнул под весом лесовоза. Грузовик также оказался в воде, из-за ЧП временно оказались отрезаны от транспортного сообщения три села.