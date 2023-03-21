Устроившая драку актриса из «Универа» рассказала свою версию произошедшего

Устроившая драку в фитнес-клубе актриса Сара Окс рассказала свою версию произошедшего

Устроившая драку за велотренажер актриса из сериала «Универ» Сара Окс рассказала свою версию произошедшего. Об этом сообщает телеканал 360.

Окс заявила, что не является инициатором ссоры с другой посетительницей фитнес-клуба, отметив, что именно вторая участница драки спровоцировала конфликт. «Девушка наступила на полотенце, начала протирать им полы и, думая, что я не успею заметить, положила его обратно на место. Такое "опускалово". Взяла бутылку мою, вышвырнула», — пожаловалась актриса, отметив, что уступила велотренажер, но напомнила о правилах клуба.

Артистка также выразила недоумение из-за агрессии девушки. «На мои слова, что вообще-то в фитнес-клубе весь инвентарь общий, и такого нет, что мы под себя его когда-то подкрутили, женщина пошла вразнос, начались личные оскорбления», — сказала Окс.

По мнению актрисы, конфликт был подстроен. «История стара как мир. Когда берут более или менее известного артиста, раскручивают на какой-то скандал, чтобы на его имени попиариться», — заключила она.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о драке между двумя девушками, которая произошла в фитнес-зале в подмосковном Одинцово. По версии второй участницы конфликта, Окс заняла ее велотренажер и на просьбу освободить место устроила скандал и спровоцировала драку. Девушка также отмечала, что актриса кидалась бутылками и оскорбляла ее и мужа.