Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:18, 21 марта 2023Культура

Устроившая драку актриса из «Универа» рассказала свою версию произошедшего

Устроившая драку в фитнес-клубе актриса Сара Окс рассказала свою версию произошедшего
Сара Окс

Сара Окс. Фото: Комсомольская Правда / Russian Look / Globallookpress.com

Устроившая драку за велотренажер актриса из сериала «Универ» Сара Окс рассказала свою версию произошедшего. Об этом сообщает телеканал 360.

Окс заявила, что не является инициатором ссоры с другой посетительницей фитнес-клуба, отметив, что именно вторая участница драки спровоцировала конфликт. «Девушка наступила на полотенце, начала протирать им полы и, думая, что я не успею заметить, положила его обратно на место. Такое "опускалово". Взяла бутылку мою, вышвырнула», — пожаловалась актриса, отметив, что уступила велотренажер, но напомнила о правилах клуба.

Артистка также выразила недоумение из-за агрессии девушки. «На мои слова, что вообще-то в фитнес-клубе весь инвентарь общий, и такого нет, что мы под себя его когда-то подкрутили, женщина пошла вразнос, начались личные оскорбления», — сказала Окс.

По мнению актрисы, конфликт был подстроен. «История стара как мир. Когда берут более или менее известного артиста, раскручивают на какой-то скандал, чтобы на его имени попиариться», — заключила она.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о драке между двумя девушками, которая произошла в фитнес-зале в подмосковном Одинцово. По версии второй участницы конфликта, Окс заняла ее велотренажер и на просьбу освободить место устроила скандал и спровоцировала драку. Девушка также отмечала, что актриса кидалась бутылками и оскорбляла ее и мужа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Starlink заблокировала использование ВСУ терминалов над новыми регионами России
Путин встретил Си Цзиньпина в Кремле
В Екатеринбурге на свободу вышел «маньяк-электрик»
Эрдоган официально стал кандидатом в президенты Турции
Устроившая драку актриса из «Универа» рассказала свою версию произошедшего
Родители раненной ножом школьницы потребовали от лицея в Химках миллионы рублей
В США распространилась опасная грибковая инфекция
Валерия Меладзе захотели признать иноагентом
Посетитель умер в кафе в российском ТЦ
Бойцы ВСУ смогут бесплатно воспользоваться криобанками
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.