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11:24, 21 марта 2023Культура

Актриса из сериала «Универ» устроила драку за велотренажер

Mash: актриса из сериала «Универ» Сара Окс устроила драку за велотренажер в фитнес-зале
Сара Окс

Сара Окс. Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

Российская актриса Сара Окс, снимавшаяся в сериалах «Универ» и «Полицейский с Рублевки», устроила драку за велотренажер в фитнес-зале. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в тренажерном зале в подмосковном Одинцово. По данным Mash, у Окс случился конфликт с посетительницей фитнес-клуба Аленой. По словам женщины, актриса заняла ее велотренажер и на просьбу освободить место устроила скандал и спровоцировала драку. Отмечается, что актриса кидалась бутылками и оскорбляла посетительницу фитнес-клуба и ее мужа.

Обе участницы конфликта сняли побои, однако в клубе вызывать полицию не стали.

Ранее сообщалось, что российский рэпер Aggre (настоящее имя — Виталий Багдасаров) заступился за друга в драке и получил полтора года колонии.

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Варвара Кошечкина
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