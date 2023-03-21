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12:09, 21 марта 2023Путешествия

Опытный пилот дал советы пассажирам по спасению жизни в чрезвычайной ситуации

Пилот рекомендовал надевать в самолет обувь без каблука, чтобы спасти жизнь

Фото: Omar Prestwich / Unsplash

Пилот с десятилетним опытом работы дал пассажирам советы по спасению жизни при сильной турбулентности или жесткой посадке самолета. Своим мнением он анонимно поделился с Daily Mail.

В первую очередь эксперт рекомендовал надевать на рейс закрытую обувь без каблука, так как при чрезвычайной ситуации «придется много передвигаться». Кроме того, отметил он, в случае удара самолета о землю безопаснее всего находиться в задней части самолета, которая является самой прочной и с большей вероятностью выдержит случившееся.

Пилот также предостерег от опасностей в туалетах самолетов. В первую очередь он обратил внимание на острые углы в этих частях лайнера. «Даже при легкой турбулентности лучше вообще не ходить в туалет. Кабины часто имеют острые углы, а столешницы и полки выступают наружу. Если самолет движется вверх и вниз, вам нечем обезопасить себя, и вы можете сильно удариться», — предупредил специалист.

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Вместе с тем, пилот рекомендовал избегать передней зоны самолета, где находится кухня. Там, по его словам, есть много острых предметов, в том числе и ножи, которые при турбулентности могут оказаться не закрепленными и поранят человека. «Кипяченая вода для горячих напитков и горячих блюд представляет собой еще один риск в такой ситуации», — заключил мужчина.

Ранее около 20 туристов, летевших из немецкого Франкфурта-на-Майне на остров Маврикий на борту самолета авиакомпании Condor Airlines, пострадали после попадания лайнера в сильную зону турбулентности. После приземления пассажиров, нуждающихся в медицинской помощи, госпитализировали.

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Зарина Дзагоева
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