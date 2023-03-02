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20:37, 2 марта 2023Путешествия

Летевшие на курорт туристы вместо отдыха отправились в больницу

Летевшие на Маврикий туристы пострадали после попадания самолета в зону турбулентности

Фото: Soeren Stache / dpa / Globallookpress.com

Около 20 туристов, летевших из немецкого Франкфурта-на-Майне на остров Маврикий, пострадали после попадания самолета в сильную зону турбулентности. Об этом пишет портал Imaz Press.

По данным издания, инцидент произошел с пассажирским лайнером, принадлежащим авиакомпании Condor Airlines. В общей сложности на борту находилось 270 человек. Отмечается, что лайнер попал в зону турбулентности во время полета над воздушным пространством Сейшельских островов.

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Пилоты приняли решение экстренно приземлиться в аэропорту Плезанс на Маврикий, в связи с чем воздушному судну был отдан приоритет при посадке перед другими лайнерами. В результате десятки направлявшихся на курорт путешественников вместо отдыха отправились в больницу.

Известно, что 17 раненых пассажиров были госпитализированы в островной госпиталь имени Джавахарлала Неру. В настоящее время они находятся под медицинским наблюдением.

Ранее в марте пассажиры рейса Lufthansa оказались в больнице после экстренной посадки и рассказали о криках ужаса в начавшем падать из-за молнии самолете. Туристы сообщили, что в салоне было много разбитого стекла и приборов для ужина, а непристегнутые люди «подлетали до потолка», получали травмы и истекали кровью.

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Фариза Бацазова
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