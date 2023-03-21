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12:10, 21 марта 2023Экономика

Цены на электроэнергию в российском регионе выросли в полтора раза

«Ъ»: оптовые цены на электроэнергию на Дальнем Востоке выросли в 1,5 раза с начала года

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

С начала года стоимость электроэнергии для коммерческих потребителей на Дальнем Востоке выросла почти в полтора раза. Об этом со ссылкой на подсчеты Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) пишет «Коммерсантъ».

В январе, как показывают данные энергосбытовых компаний, средняя одноставочная цена достигла 2,84 рубля за киловатт-час. В европейской части России и на Урале этот показатель в тот же период составлял 2,74 рубля, а в Сибири — 2,43 рубля. В конечном тарифе оптовая цена составляет 30-50 процентов, остальное приходится на услуги по передаче и сбытовую надбавку.

Цены на электроэнергию на Дальнем Востоке регулируются государством. При этом «РусГидро» многие годы жаловалось на проблемы из-за заниженных тарифов. Только в 2022 году убыток Дальневосточной генерирующей компании (входит в «РусГидро») превысили 35 миллиардов рублей. В результате в 2023 году компания добилась права заложить в цену компенсацию выпадающих доходов, которая была связана с ростом стоимости угля, приобретаемого для ТЭС.

Однако поставщик указывает, что текущая стоимость не позволяет выйти на безубыточную работу, расходы, в том числе на топливо и ремонты, по-прежнему превышают расходы. Чтобы исправить ситуацию регуляторы намерены постепенно отходить от государственного управления тарифами в сторону рыночного ценообразования в области энергетики.

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В свою очередь малый и средний бизнес, столкнувшийся с резким увеличением платежей, не готов смириться с ситуацией. Глава амурского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства Борис Белобородов анонсировал обращение в прокуратуру для возвращения стоимости энергии в привычное русло.

В «Сообществе потребителей энергии» отмечают, что регулирование цен позволяло говорить о реализации энергоемких инвестпроектов, а вот рыночное ценообразование может быть губительно для развития экономики региона.

Ранее Минпромторг отправил жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на намерение российских угольных компаний изменить цены на коксующийся уголь для внутреннего рынка вслед за мировыми котировками. Если это произойдет, то цены вырастут на 40 процентов.

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Платон Щукин
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