Российское министерство пожаловалось на дорогой уголь

Замглавы Минпромторга Евтухов заявил о желании российских угольщиков поднять цены на 40%

Минпромторг обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на намерение российских угольных компаний изменить цены на коксующийся уголь для внутреннего рынка вслед за мировыми котировками. Об этом в комментарии «Ведомостям» рассказал замглавы министерства Виктор Евтухов.

По его словам, если угольщики исполнят обещание, то топливо станет дороже для российских металлургов более чем на 40 процентов, что повлияет на конечную продукцию. При этом некоторый рост наблюдался уже в начале года. Евтухов заявил, что ориентироваться на мировые цены в текущих условиях «категорически неприемлемо».

Минпромторг собирается заранее обращаться в ФАС, другие контрольные инстанции, Генпрокуратуру, чтобы не допустить всплеска цен на металлопродукцию.

В настоящее время в ведомстве обсуждают дополнительные меры по контролю за ценами. Вскоре состоится совещание на соответствующую тематику с участием Минэнерго, Минстроя и ФАС. На нем обсудят вопросы стоимости металлопродукции, угля, а также долгосрочные контракты со стороны компаний, которые потребляют металл.

Аналитик по товарным рынкам «Открытие инвестиций» Оксана Лукичева подтвердила, что цена на коксующийся уголь в России на порядок ниже, чем экспортная. В то же время она напомнила, что сейчас топливо в мире в 1,6 раза дешевле, чем год назад.

Ранее сообщалось, что российский энергетический уголь с поставкой из портов Дальнего Востока с начала года подешевел в среднем на 17 процентов. Такая ситуация связана с увеличением собственной добычи Китаем и ослаблением энергокризиса в Европе.