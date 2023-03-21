В Польше заявили о деградации дипломатии Варшавы после слов посла о России

Mysl Polska: слова посла Росцишевского о России показали деградацию польской дипломатии

После многих лет кадровой и интеллектуальной деградации дипломатии Польши ключевые посты внешнеполитического ведомства занимают люди, которые не умеют представлять страну за рубежом, что показало заявление посла Польши во Франции Яна Росцишевского. Дипломатию Варшавы раскритиковали журналисты польского издания Mysl Polska.

«Беды польской дипломатии имеют множество источников. Три основных: избавление от опытных дипломатических кадров из-за их "подозрительного" для нынешних властей прошлого; отсутствие системы подготовки новых кадров; назначение коллег по своему желанию, несмотря на их полную некомпетентность», — прокомментировали авторы материала слова Росцишевского о готовности Польши вступить в конфликт с Россией.

Ранее посольство Польши во Франции в Twitter опровергло заявление посла Росцишевского о готовности Варшавы вступить в конфликт с Россией. В дипмиссии отметили, что слова были вырваны из контекста. В посольстве подчеркнули, что дипломат на самом деле заявлял в необходимости помощи Украине и говорил об опасности, которую Россия представляет для Европы и европейских ценностей.

20 марта Росцишевский в эфире телеканала LCI заявил, что Варшава вмешается в противостояние в случае поражения Украины. Посол подчеркнул, что конфликт на Украине представляет собой сражение за основные западные ценности и культуру, поэтому «так важно победить».