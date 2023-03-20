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02:57, 20 марта 2023Мир

В Польше назвали условие для вступления в конфликт с Россией

Посол Польши Росцишевский: Варшава вступит в конфликт с Россией в случае поражения Украины

Фото: Unsplash.com

Посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский в эфире телеканала LCI назвал условие вступления в конфликт с Россией. Он заявил, что Варшава вмешается в противостояние в случае поражения Украины.

Если Украина не сможет защитить свою независимость, у нас не останется другого выбора, кроме как вступить в конфликт

Ян Эмерик Росцишевскийпосол Польши во Франции

Польский посол подчеркнул, что конфликт на Украине представляет собой сражение за основные западные ценности и культуру, поэтому «так важно победить».

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9 марта 2023

Посольство Польши во Франции опровергло слова дипломата

Посольство Польши во Франции в Twitter опровергло заявление посла Росцишевского о готовности вступить в конфликт с Россией. В дипмиссии отметили, что слова были вырваны из контекста.

Там подчеркнули, что дипломат в беседе с журналистом убеждал в необходимости помощи Украине и говорил об опасности, которую Россия представляет для Европы и европейских ценностей.

Точное прослушивание всего разговора позволяет понять, что в нем не было обещания непосредственного участия Польши в конфликте, а только предостережение перед последствиями, которые может принести поражение Украины — возможность нападения или втягивание Россией в войну очередных стран Центральной Европы, стран Балтии и Польши

Посольство Польши во Франции

В посольстве добавили, что в других фрагментах интервью Росцишевский ясно дает понять, что Польша не находится в состоянии войны, но готова оказывать помощь Киеву для его защиты в этом конфликте. Попытки найти сенсационные заявления дипмиссия назвала злонамеренными.

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В Госдуме предостерегли Польшу от конфликта с Россией

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предостерег Польшу от конфликта с Россией, указав, что это будет весьма опасным занятием для Варшавы, передает РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что президенту Польши Анджею Дуде следует осознать бесперспективность агрессии в отношении России. По его мнению, в США считают Украину «уже отыгранным проектом», поэтому готовы «бросить в топку войны» польский народ.

Польше не стоит играть с огнем столь самонадеянными заявлениями. Польша должна осознать, что нападение на страну с ракетным частоколом не только глупо, но и смертельно опасно. У России есть необходимое оружие, чтобы рассекающим ударом стратегических сил нарушить планы противника и прекратить любую агрессию

Михаил Шереметдепутат Госдумы

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий также предостерег Польшу от подобных планов, отметив, что это может привести к началу новой мировой войны.

Сенатор Пушков усомнился в поддержке Польши со стороны США

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал слова посла Польши во Франции Яна Эмерика Росцишевского и усомнился в том, что конфликт с Россией будет поддержан в США.

Впервые на языке у официального представителя Польши то, что у ее руководителей давно на уме. Однако вся «смелость» поляков зиждется на поддержке США. Уверены ли в Варшаве, что Вашингтон готов воевать?

Алексей Пушковчлен Совета Федерации

Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава передаст Киеву несколько истребителей МиГ-29. По его словам, это четыре самолета в рабочем состоянии. До этого польские власти заявили о возможности поставить украинской стороне истребители. При этом отмечалось, что передача может произойти только в коалиции с другими странами НАТО.

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Марина Совина
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