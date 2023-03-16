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15:19, 16 марта 2023Мир

Польша передаст Украине несколько истребителей

Президент Польши заявил, что Варшава передаст Киеву 4 истребителя МиГ-29 в ближайшие дни

Фото: David W Cerny / Reuters

Варшава передаст Киеву несколько истребителей МиГ-29, заявил президент Польши Анджей Дуда. Его слова приводит Reuters.

«Во-первых, буквально в ближайшие несколько дней мы передадим Украине, насколько я помню, четыре самолета в полностью рабочем состоянии. Мы также подготавливаем и обслуживаем остальные самолеты», — сказал он.

Ранее польские власти заявили о возможности поставить украинской стороне истребители. При этом отмечалось, что передача может произойти только в коалиции с другими странами НАТО.

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Анастасия Заикина
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