Польша передаст Украине несколько истребителей

Президент Польши заявил, что Варшава передаст Киеву 4 истребителя МиГ-29 в ближайшие дни

Варшава передаст Киеву несколько истребителей МиГ-29, заявил президент Польши Анджей Дуда. Его слова приводит Reuters.

«Во-первых, буквально в ближайшие несколько дней мы передадим Украине, насколько я помню, четыре самолета в полностью рабочем состоянии. Мы также подготавливаем и обслуживаем остальные самолеты», — сказал он.

Ранее польские власти заявили о возможности поставить украинской стороне истребители. При этом отмечалось, что передача может произойти только в коалиции с другими странами НАТО.