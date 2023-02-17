Польша заявила о готовности передать Украине истребители МиГ-29

Премьер Польши Моравецкий обещал передать Киеву истребители МиГ-29 вместе со странами НАТО

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о готовности страны передать Украине истребители МиГ-29. Трансляцию его выступления вели на сайте форума.

Моравецкого спросили, поставит ли Польша Украине истребители F-16. В ответ он сказал, что их «немного, не так много», и обещал передать Киеву МиГ-29 вместе с участниками Североатлантического альянса.

«Мы согласны поставить истребители другого типа, которыми мы располагаем, вместе с другими [странами], как часть решения НАТО», — подчеркнул он

.

Ранее в Польше заявляли о невозможности передать истребители Украине. С таким заявлением выступал глава Минобороны страны Мариуш Блащак. По его мнению, «Польша имеет слишком мало современных истребителей, чтобы иметь возможность участвовать в такой программе».