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22:44, 17 февраля 2023Мир

Польша заявила о готовности передать Украине истребители МиГ-29

Премьер Польши Моравецкий обещал передать Киеву истребители МиГ-29 вместе со странами НАТО

Фото: David W Cerny / Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о готовности страны передать Украине истребители МиГ-29. Трансляцию его выступления вели на сайте форума.

Моравецкого спросили, поставит ли Польша Украине истребители F-16. В ответ он сказал, что их «немного, не так много», и обещал передать Киеву МиГ-29 вместе с участниками Североатлантического альянса.

«Мы согласны поставить истребители другого типа, которыми мы располагаем, вместе с другими [странами], как часть решения НАТО», — подчеркнул он
.
Ранее в Польше заявляли о невозможности передать истребители Украине. С таким заявлением выступал глава Минобороны страны Мариуш Блащак. По его мнению, «Польша имеет слишком мало современных истребителей, чтобы иметь возможность участвовать в такой программе».

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Марина Совина
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