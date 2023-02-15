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17:01, 15 февраля 2023Мир

В Польше заявили о невозможности передать истребители Украине

Глава МО Польши Блащак: у нас слишком мало истребителей, чтобы передавать их Украине

Фото: Ints Kalnins / Reuters

У Польши слишком мало современных истребителей, чтобы власти страны могли поставить их Украине. Об этом заявил глава Минобороны (МО) Польши Мариуш Блащак, сообщает РИА Новости.

«Я хочу подчеркнуть, что Польша имеет слишком мало современных истребителей, чтобы иметь возможность участвовать в такой программе», — сказал министр. Он уточнил, что страна располагает 48 истребителями F-16. Также она заказала истребители F-35 и FA-50, однако их поставка требует времени.

В то же время Блащак подчеркнул, что Польша не возражает против передачи истребителей Киеву другими странами НАТО. Он отметил, что некоторые государства располагают большим количеством необходимых Украине самолетов.

Ранее Блащак заявил, что Польша поставит Украине обещанные танки Leopard 2 в середине марта. Он также отметил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходят обучение в стране.

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Полина Матюхина
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