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17:34, 14 февраля 2023Мир

В Польше обозначили сроки поставки танков Leopard 2 на Украину

Глава Минобороны Польши Блащак: танки Leopard 2 будут доставлены на Украину в марте

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Танки Leopard 2, которые ранее были обещаны Варшавой, будут доставлены на Украину в середине марта этого года. Сроки поставок бронетехники обозначил глава Минобороны страны Мариуш Блащак, его слова передает РИА Новости.

«В марте эти танки попадут на Украину. Украинские солдаты проходят обучение в Польше. Уже в середине марта… такая помощь будет предоставлена», — заявил министр обороны.

В конце января западные страны согласились поставить танки для Украины. В частности, Германия пообещала отправить Киеву танки Leopard 2, они прибудут в марте. При этом ФРГ также одобрила их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО. О готовности передать Киеву танки Leopard 2 также сообщили Норвегия, Испания, Португалия и Польша.

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Виктория Кондратьева
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