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00:21, 20 марта 2023Россия

В Госдуме предостерегли Польшу от начала новой мировой войны

Депутат Слуцкий: вступление Польши в конфликт на Украине приведет к началу мировой войны
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале прокомментировал слова посла Польши во Франции Яна Эмерика Росцишевского о готовности Варшавы вступить в конфликт с Москвой в случае поражения Киева. Депутат предостерег Польшу от подобных планов, отметив, что это может привести к началу новой мировой войны.

«Прямое участие Польши в украинском конфликте, неважно — при поражении Киева или до его капитуляции — будет означать развязывание НАТО третьей мировой войны», — заявил он, отметив, что главы стран-членов альянса должны прекрасно осознавать данный факт.

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При этом Слуцкий указал на то, что посольство Польши поспешило предоставить опровержение слов главы дипломатической миссии, что говорит о нежелании Варшавы на самом деле добиваться такого развития событий.

Ранее Росцишевский назвал условие вступления Польши в конфликт с Россией и подчеркнул, что это произойдет при проигрыше Киева. «Если Украина не сможет защитить свою независимость, у нас не останется другого выбора, кроме как вступить в конфликт», — отметил посол.

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Марина Совина
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