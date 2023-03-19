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21:14, 19 марта 2023Мир

В Польше назвали условие вступления в конфликт с Россией

Посол Польши Росцишевский пообещал вступление в конфликт с РФ при проигрыше Украины

Фото: Kacper Kirklewski / Globallookpress.com

Посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский в эфире телеканала LCI назвал условие вступления в конфликт с Россией. По его словам, это произойдет при проигрыше Киева.

«Если Украина не сможет защитить свою независимость, у нас не останется другого выбора, кроме как вступить в конфликт», — подчеркнул дипломат.

Росцишевский добавил, что противостояние на Украине представляет собой сражение за основные ценности и культуру Запада, поэтому, по его мнению, так важна победа.

Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава передаст Киеву несколько истребителей МиГ-29. По его словам, это четыре самолета в рабочем состоянии. До этого польские власти заявили о возможности поставить украинской стороне истребители. При этом отмечалось, что передача может произойти только в коалиции с другими странами НАТО.

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Марина Совина
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