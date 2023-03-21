Россиянам назвали приводящие к старению кожи повседневные привычки

Основательница starz.beauty Чернова посоветовала россиянам использовать SPF круглый год

Основательница косметического бренда starz.beauty Марина Чернова назвала повседневные привычки, которые приводят к старению кожи. Соответствующий комментарий специалиста поступил в распоряжение «Ленты.ру» во вторник, 21 марта.

В первую очередь Чернова отметила, что многие люди не умываются перед сном. «Во время сна в коже происходят восстановительные и омолаживающие процессы. Но косметика и накопленная за день грязь забивают поры, замедляют регенерацию кожи и не дают образовываться коллагену», — объяснила эксперт и посоветовала после очищения кожи всегда наносить на лицо сыворотку и увлажняющий крем.

Вдобавок собеседница издания призвала не забывать защищать кожу от солнца. По ее словам, использовать средства с SPF необходимо круглый год, даже зимой и в пасмурную погоду. Так, Чернова порекомендовала в холодный сезон применять косметические продукты с SPF 15-25, а в жаркий — от 30.

Кроме того, специалист рассказала, что для поддержания здоровья и красоты кожи нужно принимать витамины D, A, цинк, омега и магний. «Витамин А повысит плотность кожи, синтез коллагена и гиалуроновой кислоты. Цинк снимет воспаления и раздражения, сузит протоки сальных желез и защитит от ультрафиолета», — пояснила она.

Также Чернова предложила начать спать в правильных позах и перестать постоянно трогать лицо руками. В первом случае эксперт заявила, что сон на боку провоцирует появление заломов. Что касается второй привычки, то с пальцев в поры могут попасть бактерии и приведут к покраснениям, образованиям прыщей, черных точек и шелушений.

Ранее визажист Александра Астер назвала россиянкам главные ошибки в уходе за лицом. В первую очередь специалист отметила использование скраба, в составе которого находятся абрикосовые косточки. По ее словам, данное средство травмирует кожу и может вызвать воспаления из-за образовавшихся рубцов.