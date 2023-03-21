Начальники Генштабов США и Японии обсудили ядерную программу КНДР

Глава КНШ США Милли обсудил с японским коллегой Ямадзаки ракетную и ядерную программы КНДР

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли обсудил с японским коллегой Кодзи Ямадзаки ракетную и ядерную программы Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Об этом сообщил официальный представитель КНШ полковник Дэвид Батлер, пишет ТАСС.

Беседа прошла в формате видеосвязи. В ходе разговора стороны обсудили угрозы, исходящие от программ Пхеньяна, а также подтвердили решимость американо-японского альянса поддерживать региональную стабильность. Американский генерал подтвердил, что обязательства Соединенных Штатов защищать Японию остаются неизменными.

Помимо этого Милли и Ямадзаки поддержали дальнейшее обсуждение двустороннего и трехстороннего военного сотрудничества с Южной Кореей для реагирования на угрозу со стороны КНДР.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Пхеньяну необходимо быть готовым к применению ядерного оружия в любой момент для предотвращения войны. Замечание Ким Чен Ына прозвучало на фоне очередного запуска баллистической ракеты. Пхеньян назвал его тактическими учениями, предназначенными для того, чтобы направить строгие предупреждения Вашингтону и Сеулу.