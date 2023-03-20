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00:52, 20 марта 2023Мир

Ким Чен Ын заявил о необходимости быть готовыми к применению ядерного оружия

Reuters: Ким Чен Ын заявил о необходимости КНДР быть готовой к применению ядерного оружия
Ким Чен Ын

Ким Чен Ын. Фото: KCNA / Globallookpress.com

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньяну необходимо быть готовым к применению ядерного оружия в любой момент для предотвращения войны, передает Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что глава государства имел в виду США и Южную Корею, которые он обвиняет в увеличении масштабов совместных учений и вовлечении в них ядерных сил Соединенных Штатов.

Замечание Ким Чен Ына прозвучало на фоне очередного запуска баллистической ракеты. Пхеньян назвал его тактическими учениями, предназначенными для того, чтобы направить строгие предупреждения Вашингтону и Сеулу.

Ранее премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су оценил вероятность конфликта с КНДР в будущем. Вероятность подобного развития событий он назвал крайне малым.

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Марина Совина
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