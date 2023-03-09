Южная Корея оценила вероятность конфликта с КНДР

Премьер Южной Кореи Хан назвал вероятность настоящего конфликта с КНДР крайне малой

Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су оценил вероятность конфликта с КНДР в будущем. Вероятность подобного развития событий он назвал крайне малым, передает РИА Новости.

Он признал, что напряженность между Сеулом и Пхеньяном будет сохраняться. «Но настоящий конфликт кране маловероятен, потому что альянс Южной Кореи и США будет слишком доминантным», — заявил южнокорейский премьер. Он также добавил, что Южная Корея будет продолжать «держать дверь открытой для диалога».

Кроме того, Хан Док Су прокомментировал совместные учения Южной Кореи и США. Он заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын «знает лучше всех», что их целью не является провокация Пхеньяна. По словам премьера, недовольство Северной Кореи проведением таких учений имеет целый ряд причин.

Ранее США и Южная Корея провели совместные учения ВВС для отработки взлета и посадки на запасную полосу аэродрома, предназначенную для чрезвычайных ситуаций, после угроз КНДР нанести ракетный удар.