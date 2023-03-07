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12:27, 7 марта 2023Мир

США и Южная Корея провели совместные учения после угроз КНДР

США и Южная Корея провели совместные учения ВВС после угроз КНДР

Фото: South Korea Defense Ministry / AP

США и Южная Корея провели совместные учения ВВС для отработки взлета и посадки на запасную полосу аэродрома, предназначенную для чрезвычайных ситуаций, после угроз КНДР нанести ракетный удар. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Учения проходили в южном округе Чханнён, в 347 километрах к юго-востоку от Сеула. В них приняли участие около десяти самолетов, в том числе южные транспортные самолеты C-130 и CN-235, а также американские штурмовики A-10 и боевые транспортные самолеты MC-130J.

Во время учений группы боевого управления Южной Кореи и США обеспечили безопасность аварийной взлетно-посадочной полосы, прежде чем пилотам самолетов разрешили приземлиться.

Ранее замминистра иностранных дел КНДР по делам международных организаций Ким Сон Ген призвал ООН потребовать немедленного прекращения военных учений США и Южной Кореи, усиливающих напряженность на полуострове. «ООН и международное сообщество должны будут решительно призвать США и Южную Корею немедленно прекратить провокационные высказывания и совместные военные учения», — говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК)

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Виктория Кондратьева
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