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01:17, 5 марта 2023Мир

КНДР обратилась к ООН с призывом повлиять на США

МИД КНДР призвал ООН запретить США и Южной Корее проводить военные учения

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Замминистра иностранных дел КНДР по делам международных организаций Ким Сон призвал ООН потребовать немедленного прекращения военных учений США и Южной Кореи, усиливающих напряженность на полуострове. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), пишет РИА Новости.

Северная Корея обратилась в международную организацию с призывом повлиять на Сеул, Вашингтон и запретить им проводить тренировки. «ООН и международное сообщество должны будут решительно призвать США и Южную Корею немедленно прекратить свои провокационные высказывания и совместные военные учения», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что США и Южная Корея проведут в марте крупнейшие с 2017 года совместные военные учения, которые будут включать высадку морского десанта. Маневры, получившие название Freedom Shield, пройдут с 13 по 23 марта. Согласно совместному заявлению стран, они нацелены на укрепление потенциала обороны и реагирования сил НАТО с учетом изменения обстановки в области безопасности, агрессии КНДР и выводов из недавних войн.

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Марина Совина
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