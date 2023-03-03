США и Южная Корея проведут крупнейшие с 2017 года военные учения

США и Южная Корея проведут в марте крупнейшие с 2017 года совместные военные учения

США и Южная Корея проведут в марте крупнейшие с 2017 года совместные военные учения, которые включают высадку морского десанта. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, маневры, получившие название Freedom Shield, пройдут с 13 по 23 марта. Согласно совместному заявлению стран, они нацелены на укрепление потенциала обороны и реагирования сил НАТО с учетом изменения обстановки в области безопасности, агрессии КНДР и выводов из недавних войн.

17 февраля Пхеньян заявлял, что в случае проведения совместных учений в районе Корейского полуострова США и Южную Корею ждет «продолжительный, небывалый и мощный решительный ответ». Отмечалось, что анонс таких маневров в КНДР воспринимают как подготовку к агрессивной войне.