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08:48, 3 марта 2023Мир

США и Южная Корея проведут крупнейшие с 2017 года военные учения

США и Южная Корея проведут в марте крупнейшие с 2017 года совместные военные учения

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

США и Южная Корея проведут в марте крупнейшие с 2017 года совместные военные учения, которые включают высадку морского десанта. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, маневры, получившие название Freedom Shield, пройдут с 13 по 23 марта. Согласно совместному заявлению стран, они нацелены на укрепление потенциала обороны и реагирования сил НАТО с учетом изменения обстановки в области безопасности, агрессии КНДР и выводов из недавних войн.

17 февраля Пхеньян заявлял, что в случае проведения совместных учений в районе Корейского полуострова США и Южную Корею ждет «продолжительный, небывалый и мощный решительный ответ». Отмечалось, что анонс таких маневров в КНДР воспринимают как подготовку к агрессивной войне.

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Виктория Кондратьева
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