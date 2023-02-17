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10:05, 17 февраля 2023Мир

Северная Корея пригрозила США и Южной Корее решительным ответом на их учения

МИД КНДР пригрозил Вашингтону и Сеулу мощным решительным ответом на их учения

Фото: KCNA / Reuters

В случае проведения совместных учений в районе Корейского полуострова Соединенные Штаты и Южную Корею ждет «продолжительный, небывалый и мощный решительный ответ». Об этом со ссылкой на заявление представителя северокорейского МИД, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что анонс маневров такого рода в Пхеньяне воспринимают как «подготовку к агрессивной войне». Если учения состоятся, то США и Южную Корею ожидает «продолжительный, небывалый и мощный решительный ответ», пригрозили в МИД КНДР.

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Варвара Кошечкина
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