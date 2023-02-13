Северная Корея расширила и переформировала подразделения армии

КНДР расширила и переформировала подразделения армии «в соответствии с новой ситуацией»

Северная Корея провела расширение и переформирование подразделений своей армии. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«В ходе претворения в жизнь идей и линии великой Трудовой партии Кореи на строительство могучей армии расширены и переформированы многие части видов и родов войск», — говорится в сообщении. Кроме того, «в соответствии с новой ситуацией и обстановкой» военным поручили оперативно-боевые задания. Также была изменена стратегическая и тактическая миссия частей армии в целом.

Кроме того, учреждены новые воинские знамена, которые уже были показаны 8 февраля на параде по случаю 75-летия основания северокорейской армии.

На этом же параде Северная Корея продемонстрировала самое большое в истории страны количество ядерных ракет, сообщало ранее агентство Reuters. На опубликованных снимках видно 11 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Хвасон-17».