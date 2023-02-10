КНДР показала самое большое в истории страны число ядерных ракет

КНДР продемонстрировала 11 МБР «Хвасон-17» на параде в Пхеньяне

Северная Корея продемонстрировала самое большое в истории страны количество ядерных ракет. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что 8 февраля в северокорейском Пхеньяне состоялся парад в честь 75-й годовщины образования Корейской народной армии, на котором были показаны межконтинентальные баллистические ракеты (МБР). На опубликованных снимках видно 11 МБР «Хвасон-17», утверждает агентство. Кроме того, эксперты допускают, что на параде был представлен прототип новой межконтинентальной баллистической ракеты с твердотопливным двигателем.

По словам старшего научного сотрудника Фонда Карнеги и автора книги «Ким Чен Ын и бомба» Анкита Панды, этого может быть достаточно, чтобы сокрушить нынешнюю противоракетную оборону США. «Это в совокупности больше пусковых установок МБР, чем мы когда-либо видели на северокорейском параде», — отметил он. По мнению профессора Университета Ихва (Ewha) в Сеуле Лейф-Эрика Исли, таким образом Пхеньян решил отправить послание мировому сообществу. «На этот раз [глава КНДР] Ким Чен Ын позволил тактическим и ракетным силам говорить самим за себя», — сказал он.

Ранее Ким Чен Ын пообещал нарастить производство ядерных боеголовок «по экспоненте». Он также сообщил о планах построить более мощную межконтинентальную баллистическую ракету.