Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:35, 10 февраля 2023Мир

КНДР показала самое большое в истории страны число ядерных ракет

КНДР продемонстрировала 11 МБР «Хвасон-17» на параде в Пхеньяне

Фото: Kim Jae-Hwan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Северная Корея продемонстрировала самое большое в истории страны количество ядерных ракет. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что 8 февраля в северокорейском Пхеньяне состоялся парад в честь 75-й годовщины образования Корейской народной армии, на котором были показаны межконтинентальные баллистические ракеты (МБР). На опубликованных снимках видно 11 МБР «Хвасон-17», утверждает агентство. Кроме того, эксперты допускают, что на параде был представлен прототип новой межконтинентальной баллистической ракеты с твердотопливным двигателем.

По словам старшего научного сотрудника Фонда Карнеги и автора книги «Ким Чен Ын и бомба» Анкита Панды, этого может быть достаточно, чтобы сокрушить нынешнюю противоракетную оборону США. «Это в совокупности больше пусковых установок МБР, чем мы когда-либо видели на северокорейском параде», — отметил он. По мнению профессора Университета Ихва (Ewha) в Сеуле Лейф-Эрика Исли, таким образом Пхеньян решил отправить послание мировому сообществу. «На этот раз [глава КНДР] Ким Чен Ын позволил тактическим и ракетным силам говорить самим за себя», — сказал он.

Ранее Ким Чен Ын пообещал нарастить производство ядерных боеголовок «по экспоненте». Он также сообщил о планах построить более мощную межконтинентальную баллистическую ракету.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
После взрыва на «Северном потоке» заметили самолет-разведчик США
В США заявили об устойчивости экономики России перед санкциями
Сомнолог предупредила об опасности сна рядом со смартфоном
Живущая в Турции россиянка раскрыла признаки «отурчанивания» соотечественников
Сценарист «Чебурашки» ответил на обвинения Певцова в чудовищной диверсии
США упростили процесс получения военной помощи для Грузии
Макрон оценил необходимость поставок истребителей Украине
В России предрекли ухудшение обстановки в Прибалтике после расширения НАТО
Парень полюбил смотреть на секс своей девушки с другими мужчинами
Раскрыт смысл «народного» названия Ростокинского акведука в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.