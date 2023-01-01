Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:10, 1 января 2023Мир

Ким Чен Ын пообещал нарастить производство ядерных боеголовок «по экспоненте»

Ким Чен Ын пообещал нарастить производство ядерных боеголовок в КНДР «по экспоненте»

Фото: ЦТАК / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал нарастить производство ядерных боеголовок «по экспоненте». Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на северокорейские СМИ.

Такое заявление прозвучало в ходе собрания правящей партии Кореи, спустя несколько часов после запуска нескольких баллистических ракет в сторону Японского моря. Выступая перед однопартийцами, Ким также сообщил о планах построить более мощную межконтинентальную баллистическую ракету.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что ракеты из новых пусковых установок КНДР способны нести тактическое ядерное оружие, в пределах досягаемости которого находится вся Южная Корея. До этого Пхеньян пригрозил ответить ядерным оружием на ядерное оружие. Как уточнили военные в КНДР, проведенное в ноябре испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17» доказало готовность Северной Кореи соответствующим образом отреагировать на ядерные угрозы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин обратился к россиянам с новогодним поздравлением
Климатолог предупредил о возможных погодных аномалиях в 2023 году
Подсчитана пенсия Деда Мороза
Россиянам рассказали о влиянии алкоголя на сон
В российском городе пропал ребенок
Ким Чен Ын пообещал нарастить производство ядерных боеголовок «по экспоненте»
Киевские власти подтвердили взрывы и работу ПВО в столице Украины
Херсон остался без света из-за повреждений объекта критической инфраструктуры
Военкор показал новогодний сухпаек для бойцов на передовой
Ким Чен Ын назвал зону поражения тактических ядерных ракет КНДР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.