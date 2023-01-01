Ким Чен Ын пообещал нарастить производство ядерных боеголовок «по экспоненте»
Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал нарастить производство ядерных боеголовок «по экспоненте». Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на северокорейские СМИ.
Такое заявление прозвучало в ходе собрания правящей партии Кореи, спустя несколько часов после запуска нескольких баллистических ракет в сторону Японского моря. Выступая перед однопартийцами, Ким также сообщил о планах построить более мощную межконтинентальную баллистическую ракету.
Ранее Ким Чен Ын заявил, что ракеты из новых пусковых установок КНДР способны нести тактическое ядерное оружие, в пределах досягаемости которого находится вся Южная Корея. До этого Пхеньян пригрозил ответить ядерным оружием на ядерное оружие. Как уточнили военные в КНДР, проведенное в ноябре испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17» доказало готовность Северной Кореи соответствующим образом отреагировать на ядерные угрозы.