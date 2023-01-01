Ким Чен Ын пообещал нарастить производство ядерных боеголовок в КНДР «по экспоненте»

Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал нарастить производство ядерных боеголовок «по экспоненте». Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на северокорейские СМИ.

Такое заявление прозвучало в ходе собрания правящей партии Кореи, спустя несколько часов после запуска нескольких баллистических ракет в сторону Японского моря. Выступая перед однопартийцами, Ким также сообщил о планах построить более мощную межконтинентальную баллистическую ракету.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что ракеты из новых пусковых установок КНДР способны нести тактическое ядерное оружие, в пределах досягаемости которого находится вся Южная Корея. До этого Пхеньян пригрозил ответить ядерным оружием на ядерное оружие. Как уточнили военные в КНДР, проведенное в ноябре испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17» доказало готовность Северной Кореи соответствующим образом отреагировать на ядерные угрозы.