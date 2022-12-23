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05:18, 23 декабря 2022Мир

КНДР пригрозила ответить «ядерным оружием на ядерное оружие»

ЦТАК: испытания «Хвасон-17» доказали готовность КНДР ответить на ядерные угрозы

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Пхеньян пригрозил ответить ядерным оружием на ядерное оружие, говорится в комментарии Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), пишет ТАСС.

По данным Пхеньяна, проведенное в ноябре испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-17» доказало готовность Северной Кореи соответствующим образом отреагировать на ядерные угрозы. По оценкам Минобороны Японии, дальность полета ракеты может достигать 15 тысяч километров.

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Как уточнили в КНДР, 2022 год стал знаменательным благодаря успехам в укреплении обороноспособности страны. В Северной Корее напомнили о параде, прошедшем в апреле, и «укреплении необратимого статуса ядерной державы». Власти также указали на многочисленные ракетные испытания в сентябре и октябре, которые подтвердили «боевую эффективность ядерных сил».

Ранее КНДР провозгласила себя ядерным государством на законодательном уровне. Верховное народное собрание Северной Кореи 14-го созыва на сессии 7 сентября официально приняло декрет под названием «Политика в отношении ядерного оружия».

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Марина Совина
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