КНДР запустила три ракеты в сторону Японского моря

КНДР запустила три ракеты малой дальности в сторону Японского моря

КНДР запустила три баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщает министерство обороны Северной Кореи, передает «Киодо».

По информации агентства, ракеты пролетели 350 километров при максимальной высоте в 100 километров, после чего упали в море вне исключительной экономической зоны Японии. Данных об ущербе морским судам после ракетных испытаний не поступало.

Уточняется, что японский кабмин уже направил протест КНДР по дипломатическим каналам через посольство в Пекине в связи с ракетными пусками.