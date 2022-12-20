Сестра Ким Чен Ына заявила о скорой возможности мира убедиться в мощи ракет КНДР

Сестра Ким Чен Ына заявила, что скоро мир убедится в надежности северокорейских ракет

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила о скорой возможности мира убедиться в мощи и надежности северокорейских ракет, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Ким Е Чжон раскритиковала тех, кто ставит под сомнение утверждение КНДР о значительном прогрессе в разработке спутников и баллистических ракет большой дальности. Она также осудила экспертов, которые отказываются верить в освоение Северной Кореей технологии возвращения в атмосферу для своей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

Сестра северокорейского лидера намекнула на возможность запуска МБР для проверки своей соответствующей технологии. «Мне уже любопытно, что еще они будут критиковать, когда наши военные спутники вскоре выполнят свою миссию», — подчеркнула Ким Ё Чжон.

Ранее сестра лидера КНДР рассказала, что страна отказывается остановить развитие своей космической программы, а также разработку разведывательного спутника даже в случае введения новых санкций. Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи отметила, что призывы Южной Кореи ввести новые ограничения в отношении Пхеньяна ни к чему не приведут, поскольку Северная Корея не боится новых санкций.

В сентябре руководство КНДР приняло новый закон, который закрепляет за государством право нанесения превентивного ядерного удара по противнику в случае, если Пхеньян сочтет угрозу с его стороны неизбежной. Документ позволяет Северной Корее наносить ядерный удар по противнику в автоматическом режиме.