КНДР отказалась останавливать свою космическую программу даже в случае введения санкций

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон рассказала, что страна отказывается остановить развитие своей космической программы, а также разработку разведывательного спутника даже в случае введения новых санкций, сообщает ТАСС.

«Вопрос разработки военных спутников является первоочередной задачей, непосредственно связанной с безопасностью нашего народа. Наши люди будут твердо стоять на пути разработки разведывательного спутника, принятом нашей партией, чего бы это ни стоило», — заявила она.

Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи отметила, что призывы Южной Кореи ввести новые ограничения в отношении Пхеньяна ни к чему не приведут, поскольку Северная Корея не боится новых санкций.

Ранее КНДР пригрозила ответить на новую стратегию национальной безопасности Японии. По мнению Северной Кореи, политика Токио по наращиванию военного потенциала страны нарушает Устав ООН и является серьезным вызовом миру и безопасности в регионе.