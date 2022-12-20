Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:00, 20 декабря 2022Мир

КНДР отказалась останавливать свою космическую программу

КНДР отказалась останавливать свою космическую программу даже в случае введения санкций

Фото: Pixabay

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон рассказала, что страна отказывается остановить развитие своей космической программы, а также разработку разведывательного спутника даже в случае введения новых санкций, сообщает ТАСС.

«Вопрос разработки военных спутников является первоочередной задачей, непосредственно связанной с безопасностью нашего народа. Наши люди будут твердо стоять на пути разработки разведывательного спутника, принятом нашей партией, чего бы это ни стоило», — заявила она.

Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи отметила, что призывы Южной Кореи ввести новые ограничения в отношении Пхеньяна ни к чему не приведут, поскольку Северная Корея не боится новых санкций.

Ранее КНДР пригрозила ответить на новую стратегию национальной безопасности Японии. По мнению Северной Кореи, политика Токио по наращиванию военного потенциала страны нарушает Устав ООН и является серьезным вызовом миру и безопасности в регионе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин оценил обстановку в новых регионах России
Пережившая измену женщина нашла способ избежать предательств в будущем
В сети обсудили смешные и никогда не попадающие в порно моменты реального секса
Израильский хореограф назвал дикостью попытки «отменить» русскую культуру
КНДР отказалась останавливать свою космическую программу
Предсказавший кризис 2008-го экономист пообещал миру тяжелые затяжные проблемы
Найден способ сокращения мышечного старения
КНДР пригрозила ответить на новую стратегию нацбезопасности Японии
Госсекретарь США запланировал обсудить Украину во время визита в Китай
Россиян предупредили о мошенничестве после получения банковской карты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.