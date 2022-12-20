КНДР пригрозила ответить на новую стратегию нацбезопасности Японии

КНДР предупредила Токио о возможном ответе на новую стратегию нацбезопасности Японии

КНДР пригрозила ответить на новую стратегию национальной безопасности Японии, пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Пхеньян выразил обеспокоенность действиями властей Японии. По мнению Северной Кореи, политика Токио по наращиванию военного потенциала страны нарушает Устав ООН, является серьезным вызовом миру и безопасности в регионе. В КНДР уверены, что новый курс японского правительства поменяет обстановку в сфере безопасности в Восточной Азии.

«Япония скоро поймет, что сделала явно неправильный и опасный выбор», — предупредил Пхеньян о возможных последствиях.

В сентябре руководство КНДР приняло новый закон, который закрепляет за государством право нанесения превентивного ядерного удара по противнику в случае, если Пхеньян сочтет угрозу с его стороны неизбежной. Документ позволяет Северной Корее наносить ядерный удар по противнику в автоматическом режиме.