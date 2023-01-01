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02:24, 1 января 2023Мир

Ким Чен Ын назвал зону поражения тактических ядерных ракет КНДР

Ким Чен Ын заявил о создании ядерного оружия в КНДР, способного поразить всю Южную Корею
Ким Чен Ын

Ким Чен Ын. Фото: Reuters

Снаряды из новых пусковых установок КНДР способны нести тактическое ядерное оружие, в пределах досягаемости которого находится вся Южная Корея, заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как уточнил политик, в КНДР созданы пусковые установки с тактическими ядерными ракетами. В зоне их поражения — вся территория Южной Кореи, назвал он подробности.

23 декабря Пхеньян пригрозил ответить ядерным оружием на ядерное оружие. Как уточнили военные в КНДР, проведенное в ноябре испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-17» доказало готовность Северной Кореи соответствующим образом отреагировать на ядерные угрозы. По оценкам Минобороны Японии, дальность полета ракеты может достигать 15 тысяч километров.

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Марина Совина
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