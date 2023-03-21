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13:23, 21 марта 2023Мир

В НАТО раскрыли планы Украины на ближайшие полгода

Bild: Украина в ближайшие полгода намерена прорвать сухопутный мост в Крым

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Ближайшие полгода решат исход конфликта на Украине. Об этом пишет Bild, со ссылкой на одного из руководителей НАТО.

По словам чиновника, поставляемые в настоящее время Западом оружие и техника будут использованы уже в мае, чтобы вытеснить российскую армию с юга и востока Украины. «Подготовка, материалы, логистика и знания разведывательных служб — партнеры Украины в настоящее время делают все возможное для проведения успешного контрнаступления», — заявил он.

Источник раскрыл планы Киева на ближайшие полгода. Он рассказал, что украинская сторона вместе с союзниками «готовится к весеннему или летнему наступлению», целью которого является прорыв сухопутного моста в Крым.

Чиновник также указал, что наступление планируется и на других направлениях. «Их следует понимать либо как отвлечение российских вооруженных сил, либо как реальную цель усилий по освобождению страны», — сказал он, напомнив, что летом прошлого года все взоры были прикованы к Херсону, а затем Украина неожиданно нанесла удар по Харьковской области.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины в 2023 году будет лишь одна попытка провести контрнаступление. Чешский лидер подчеркнул, что в случае провала Киеву будет «невероятно трудно» найти средства на следующее наступление.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины, как считает Павел, должно произойти в течение нескольких месяцев — «окно возможности» открыто только в 2023 году. После следующей зимы Западу будет крайне сложно поддерживать прежний уровень помощи Киеву.

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Виктория Кондратьева
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