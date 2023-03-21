Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:20, 21 марта 2023Россия

Температура в Петербурге побила рекорд 33-летней давности

Среднесуточная температура в Санкт-Петербурге достигла 6,4 градуса и побила рекорд

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге среднесуточная температура достигла 6,4 градуса тепла и побила рекорд 33-летней давности. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

«Вчерашние сутки стали самыми теплыми в Санкт-Петербурге для 20 марта. Среднесуточная температура воздуха составила плюс 6,4 градуса, а до этого рекордное значение плюс 6,1 градуса было отмечено в том же 1990 году», — пояснил специалист.

При этом максимальная температура в городе не достигла экстремума. До повторения рекорда ей не хватило 0,1 градуса, отметил Колесов. Кроме того, синоптик предрек петербуржцам теплую погоду 23 марта, где и в дневное и в ночное время прогнозируется высокая температура.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о рисках затопления в десяти регионах России. Кроме того, он допустил аварийные сбросы из водохранилищ в Крыму в период половодья 2023 года при умеренных и интенсивных дождях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Starlink заблокировала использование ВСУ терминалов над новыми регионами России
Эрдоган официально стал кандидатом в президенты Турции
Устроившая драку актриса из «Универа» рассказала свою версию произошедшего
Родители раненной ножом школьницы потребовали от лицея в Химках миллионы рублей
В США распространилась опасная грибковая инфекция
Валерия Меладзе захотели признать иноагентом
Посетитель умер в кафе в российском ТЦ
Бойцы ВСУ смогут бесплатно воспользоваться криобанками
Раскрыта причина любви мужчин к приталенным костюмам
Корабли ВМС Дании замечены около «Северных потоков»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.