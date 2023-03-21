Температура в Петербурге побила рекорд 33-летней давности

Среднесуточная температура в Санкт-Петербурге достигла 6,4 градуса и побила рекорд

В Санкт-Петербурге среднесуточная температура достигла 6,4 градуса тепла и побила рекорд 33-летней давности. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

«Вчерашние сутки стали самыми теплыми в Санкт-Петербурге для 20 марта. Среднесуточная температура воздуха составила плюс 6,4 градуса, а до этого рекордное значение плюс 6,1 градуса было отмечено в том же 1990 году», — пояснил специалист.

При этом максимальная температура в городе не достигла экстремума. До повторения рекорда ей не хватило 0,1 градуса, отметил Колесов. Кроме того, синоптик предрек петербуржцам теплую погоду 23 марта, где и в дневное и в ночное время прогнозируется высокая температура.

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